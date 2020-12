„Stand jetzt dürfen die Spieler reisen, weil es nicht mehr die Vorgabe ist, dass sie danach in Quarantäne müssen“, sagte Samir Arabi am Donnerstag. Noch vor wenigen Wochen hatte der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten den Nationalspielern Auslandsreisen untersagt. Arabi hatte dies damit begründet, dass im Anschluss an die Rückkehr zum damaligen Zeitpunkt eine fünftägige Quarantänepflicht bestanden hätte, weshalb die Spieler das folgende Punktspiel gegen Bayer Leverkusen versäumt hätten.

Allerdings ist die Winterpause in diesem Jahr aufgrund des coronabedingt späten Saisonstarts Mitte September derart kurz, dass der eine oder andere Profi etwaige Reisepläne ohnehin genau überdenken dürfte.

Am Morgen nach dem letzten Punktspiel des Jahres beim FC Schalke 04 (Samstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr) werde nach Auskunft von Trainer Uwe Neuhaus noch einmal trainiert. „Die Spieler bekommen für die Woche dann einen individuellen Trainingsplan“, sagte der Coach.

Am 22. und 27. Dezember stehen Corona-Tests auf dem Plan, ehe am 28. Dezember wieder das Training aufgenommen wird. Am Samstag, 2. Januar wird die Saison mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt.