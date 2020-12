Zu Gast beim „Vorbild-Verein“

Neun Spiele in Folge hat der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen. Dabei war vor der Saison kaum damit zu rechnen, dass die Breisgauer und die Bielefelder sich am elften Spieltag auf Augenhöhe begegnen würden.

„Ich glaube, dass keiner mehr Freiburg in dieser Zone erwartet hätte“, sagt DSC-Trainer Uwe Neuhaus im Vorfeld des Duells 14. gegen 16. am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und begründet: „Sie haben in den letzten Jahren, ja sogar über Jahrzehnte tolle Arbeit gemacht, sind konstant sowohl auf der Trainerposition als auch auf der Führungsebene. Auch nach einem Abstieg haben sie den eigenen Weg ganz konsequent weiterverfolgt und sind nie unruhig geworden.“ Der 61-Jährige hätte sicher nichts dagegen einzuwenden, sollten sich der DSC Arminia ein Scheibchen davon abschneiden.

Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bezeichnet den SCF ebenfalls als einen „Verein, von dem man sich einiges abschauen kann“. Vor der Saison hat eine Delegation des DSC das Nachwuchsleistungszentrum und auch das im Bau befindliche neue Stadion der Freiburger inspiziert. Arabi spricht von einer „extremst hohen Wertschätzung“ für den Ligakontrahenten, dem es seit geraumer Zeit gelingt, aus seinen überschaubaren Mitteln das Maximum herauszuholen.

Von den vorangegangenen elf Spielzeiten verbrachte der Vorjahresachte zehn in der 1. Liga. Nur 2015 ging es bergab. Doch nur ein Jahr später stieg das Team von Trainer Christian Streich als Tabellenerster direkt wieder auf. „In jenem Zweitligajahr haben die Freiburger damals gesagt, in dieser Klasse theoretisch für zwei Jahre den Bundesligaetat halten zu können. Davon lässt sich ableiten, was dort in den vergangenen Jahren entstanden ist“, sagt Arabi und meint: „Die Freiburger haben sich aufgrund ihrer guten Arbeit ein Polster anfuttern können.“ Auch Trainer Neuhaus ist aufgefallen, dass der SC Freiburg zwar längst noch kein reicher Klub ist, den Arminen aber „in der Geldtabelle um Längen voraus ist“. Die grundsolide Arbeit dort sei beispielgebend auch für viele andere Klubs, weshalb Neuhaus den SCF einen „Vorbild-Verein“ nennt.

Auch über seinen Trainerkollegen Streich spricht er in den höchsten Tönen. „Anders als ich, hat er zu vielen Dingen etwas zu sagen und schon häufiger ganz klar Stellung bezogen“, sagt Neuhaus: „Wir verstehen uns richtig gut.“

Immer mal wieder hat Streich auch das politische und gesellschaftliche Geschehen kommentiert. Direkt vor dem bisher letzten Duell mit Arminia in Freiburg im September 2015 hatte sich der heute 55-Jährige zur Flüchtlingskrise geäußert: „Jetzt geht es darum, dass man sich den Menschen öffnet, dass man sie empfängt, dass man Ängste abbaut. Es geht oft die Angst um vor dem Anderen und die Angst vor dem Fremden. Das kann man bei sich selbst beobachten. Es geht darum, andere Denkweisen kennenzulernen.“

Streich hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen. Auf dem zweiten Bildungsweg holte er sein Abitur nach, absolvierte dann ein Lehramtsstudium (Germanistik, Sport, Geschichte). Neuhaus sagt über Streich: „Ich schätze ihn total, er ist ein herausragender Mensch.“