Arabi: Wintertransfers möglich

Der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten sagt: „Ich habe stets betont, dass wir kein weiteres Geld im Winter ausgeben werden. Das gilt auch weiterhin. Sollten sich allerdings unplanmäßige Einnahmen aus einem Spielerverkauf oder einem Leihgeschäft ergeben, könnte es sein, dass wir dieses Geld in einen neuen Spieler investieren.“

Arabi betont, dass Arminia aber selbst im Falle unplanmäßiger Einnahmen keinesfalls in Aktionismus verfallen, sondern nur dann aktiv werden würde, wenn sich eine sinnvolle Investition ergeben würde. „Seriöses Wirtschaften ohne Risiko steht weiterhin über allem und bestimmt unser Handeln“, betont der 41-Jährige.

Wenn ein neuer Profi im Winter zum DSC stoßen würde, dann dürfte es sich bei diesem um einen Mittelfeldspieler oder einen Spieler für die offensive Außenbahn handeln. Nach der neuerlichen Verletzungspause für Flügelstürmer Andreas Voglsammer (Muskelfaserriss in der Wade) ist es schwer zu prognostizieren, wann der 28-Jährige wieder an sein Leistungs-Maximum herankommen wird.

An ihr Maximum müssen die Arminen auch an diesem Samstag herankommen, damit sie beim Spiel in Freiburg (15.30 Uhr/Sky) nicht leer ausgehen. Der SC holte zuletzt ein achtbares 2:2 bei Borussia Mönchengladbach und hätte das Spiel sogar gewinnen können. Allerdings war das Remis bereits das neunte Spiel in Folge ohne Sieg. Lediglich zum Saisonauftakt hatte der SCF beim 3:2 in Stuttgart einen Dreier geholt.

„Wenn wir keine gute Leistung zeigen und gegen Bielefeld nicht gewinnen, dann gibt‘s richtig auf die Hörner für uns, von überall, und unser Selbstvertrauen würde wesentlich sinken. Von daher hoffe ich schon sehr, dass jeder weiß, wie es gehen muss am Samstag“, hatte Trainer Christian Streich (55) noch in Gladbach erklärt. Bei der Pressekonferenz vor dem Arminia-Spiel ließ er nun durchblicken, die Aussage zu bereuen: „Ich hätte so etwas gar nicht sagen sollen. Normalerweise passiert mir das nicht“, sagte Streich und nannte sich in diesem Zusammenhang selbst „Idiot“.

Gegen Bielefeld und die anderen Gegner müssten, so Streich im „Kicker“, seine Spieler nun „vollständig an die Kante gehen, jeden Gegner anlaufen wie die Blöden, alles über das Kollektiv und die totale Einstellung regeln“. Nicht umsonst prophezeit Arabi ein krasses Kampfspiel zwischen dem Tabellen-14. und dem Drittletzten. „Da wird der Rasen umgegraben“, sagt er.

So könnten sie spielen

Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Demirovic

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel, Yabo - Klos, Schipplock