Brunner wird immer besser

„Wir sind mehrmals mit der Familie in Freiburg gewesen und haben uns Spiele im Stadion angeschaut, weil das nicht ganz so weit von unserem Zuhause entfernt ist. Von daher wird das schon ein besonderes Spiel“, sagt Cedric Brunner.

Arminias Außenverteidiger wurde 1994 in Zollikon im Schweizer Kanton Zürich geboren. „Als kleiner Junge waren die Ausflüge nach Freiburg immer ein kleines Highlight. Meistens haben wir das noch mit einem Besuch im Europapark verbunden“, sagt Brunner.

Diesmal aber steht für ihn kein Ausflug in den Freizeitpark auf dem Programm. Diesmal kommt er beruflich nach Baden-Württemberg, um mit dem DSC das Bundesligaspiel beim SC Freiburg zu bestreiten (15.30 Uhr/Sky). Dem Aufstieg mit Arminia sei Dank.

Aufgestiegen war Brunner zuvor schon einmal. Nachdem er die Nachwuchsteams des FC Zürich durchlaufen hatte, spielte er später auch als Profi für den FCZ. Nach dem Abstieg 2016 kehrte mit den Zürichern ein Jahr später in die 1. Liga zurück, ehe es ihn 2018 nach Bielefeld zog.

In der vergangenen Saison war Brunner (Vertrag bis 2022) beim DSC unumstrittene Stammkraft. Zwar verlor er zu Beginn der aktuellen Spielzeit seinen Platz zunächst an Neuzugang Nathan de Medina. Doch Brunner eroberte sich die Außenverteidigerposition zurück und wird mit zunehmender Saisondauer immer stärker.

Trainer Uwe Neuhaus nennt ihn „ein hervorragendes Beispiel für einen gelungenen Anpassungsprozess an die 1. Liga“. Der Trainer sagt: „Er hat sich stabilisiert und die 1. Liga sehr schnell adaptiert. Ich bin hochzufrieden.“

Unlängst bei der 1:2-Niederlage in Leipzig war Brunner ein Stellungsfehler unterlaufen, der das 0:1 zur Folge hatte. „Bis auf das Gegentor in Leipzig habe ich immer relativ solide in der Defensivzone gearbeitet“, fällt die Selbsteinschätzung des 26-Jährigen sachlich aus. Dagegen mutet Neuhaus‘ Bewertung geradezu euphorisch an: „Cedric ist in der Lage, auf dem Weg nach vorne sehr wichtige Impulse für unser Aufbauspiel zu geben.“ Dass Brunner zuletzt gegen Mainz (2:1) seine beste Saisonleistung geboten hat, möchte Neuhaus so nicht unterschreiben und beurteilt die bisherigen Auftritte seines Rechtsverteidigers lieber in ihrer Gesamtheit. „Die Konstanz in seinen Leistungen ist beeindruckend“, lobt Neuhaus.

Ob diese Leistungen womöglich auch beim Schweizerischen Fußballverband wahrgenommen werden, ist bisher nicht bekannt. „Seit ich 2011 zum letzten Mal für die U17-Nationalmannschaft aufgelaufen bin, habe ich nie mehr irgendetwas vom Verband gehört. Es gab keinerlei Kontakte, weder letztes Jahr in der guten Aufstiegssaison noch jetzt in der Bundesliga“, sagt Brunner. Er glaube, dass er mit seiner Spielweise „etwas unter dem Radar fliege. Ich bin eher der Teamplayer und nicht so sehr derjenige, der im Fokus steht.“

Brunner nimmt es sportlich, dass die Aufmerksamkeit durch Nationaltrainer Vladimir Petkovic ausbleibt. „Die Konkurrenz ist groß. Wenn die Verantwortlichen Spieler mit mehr Qualität sehen, dann ist das so. Ich kann nur über meine Leistungen etwas beeinflussen. Es wäre gut, wenn wir als Mannschaft noch ein paar Punkte mehr sammeln und uns in der Liga halten könnten. Das würde natürlich auch mir persönlich helfen.“

Um dem Ziel Klassenerhalt wieder einen Schritt näherzukommen, darf der DSC in Freiburg nicht verlieren. „Wir müssen dort anknüpfen, wo wir gegen Mainz aufgehört haben. Denn es wäre wichtig, vor Weihnachten noch ein paar Punkte einzufahren gegen die Teams, die in unserer Region anzusiedeln sind“, fordert Brunner. Der jüngste Heimsieg über die Mainzer gebe ihm „Hoffnung und zeigt, dass wir mit diesen Teams mithalten können. Wir sind auf keinen Fall chancenlos.“