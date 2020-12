Niederlage im Kellerduell

Das vorentscheidende Tor kassierten die Bielefelder durch einen Elfmeter in der 79. Minute. In der Nachspielzeit fiel nach einem Konter das 2:0 für Freiburg. Der DSC kassierte im elften Saisonspiel die achte Niederlage und bleibt mit sieben Punkten auf Platz 16 hängen.

DSC-Trainer Uwe Neuhaus wollte der Mannschaft das Vertrauen schenken, die eine Woche zuvor 2:1 gegen Mainz gewonnen hatte. Doch weil Reinhold Yabo kurzfristig erkrankte, war eine Änderung nötig: Für Yabo (Magen-Darm-Infekt, ein Corona-Schnelltest brachte ein negatives Ergebnis) begann Cebio Soukou. Schon seit Donnerstag war klar, dass Andreas Voglsammer (Muskelfaserriss), Amos Pieper (Zerrung), Arne Maier (Sprunggelenk), Jacob Laursen (Knie) und Noel Niemann (Schulter) fehlen würden. Bei den Gastgebern gab es ebenfalls eine Änderung im Vergleich zum 2:2 gegen Mönchengladbach. Mit Stürmer Nils Petersen spielte der beste Joker der Ligageschichte dieses Mal von Beginn an. „Am liebsten hätte ich zwei Nils: einen der anfängt und einen, den ich einwechseln kann“, sagte SC-Coach Christian Streich vor dem Anpfiff bei Sky.

Arminias Rechtsverteidiger Cedric Brunner hatte vor dem Spiel berichtet, als Kind mehrmals aus der Schweizer Heimat nach Freiburg zum Fußball gucken gefahren zu sein. Für Nostalgie war vom Anpfiff an aber kein Platz mehr. Brunner hatte gefordert, dort anzuknüpfen, „wo wir gegen Mainz aufgehört haben. Denn es wäre wichtig, vor Weihnachten noch ein paar Punkte einzufahren gegen die Teams, die in unserer Region anzusiedeln sind“. Neuhaus erwartete zu Beginn der Englischen Woche „ein intensives, umkämpftes Spiel. Da muss man dagegen halten“, wie er kurz vor Beginn bei Sky sagte. Die Anfangsphase der Partie gehörte dann eindeutig den Freiburgern, die in der 18. Minute ins Tor trafen. Zwar stand Petersen, der per Kopf zur Stelle war, nicht im Abseits, dafür aber Vorlagengeber Christian Günter. Petersen war es dann kurz darauf, der den Ball in den Lauf von Lucas Höler weiterleitete, doch Stefan Ortega Moreno parierte stark (23.). In der 39. Minute dann großes Glück für den DSC: Nachdem Ortega Moreno einen Schuss von Vincenzo Grifo noch abwehren konnte, drosch Petersen den Nachschuss an die Unterkante der Latte, von dort landete der Ball auf der Linie.

Auch die erste Chance nach Wiederanpfiff hatten die Freiburger. Grifo tanzte Anderson Lucoqui aus, scheiterte aber einmal mehr an Ortega Moreno (53.). Ebenso lief es wenig später. Rechtsschuss Grifo, Parade Ortega Moreno. Der Abpraller landete bei Petersen, der aber knapp daneben schoss (59.). Die Arminen blieben offensiv harmlos, Neuhaus brachte Sergio Cordova für Soukou (61.). Nach einem Eckball versuchte es Joakim Nilsson per Kopf, der Ball landete auf dem Tor des SC (67.). In der Schlussphase fiel es dann doch, das Tor für den SC Freiburg. Weil Mike van der Hoorn im Strafraum den eingewechselten Roland Sallai umgrätschte, gab es Elfmeter. Grifo ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 (79.). Neuhaus reagierte mit einem Doppelwechsel: Nils Seufert und Christian Gebauer kamen für Marcel Hartel und Schipplock (82.). Die Schlussoffensive – auch der 19-jährige Stürmer Sebastian Müller kam noch rein und damit zu seinem Bundesligadebüt – brachte nichts mehr ein. Im Gegenteil: Nach einem Konter markierte Woo-Yeong Jeong den zweiten Freiburger Treffer (90.+2).

Freiburg: F. Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid (77. Tempelmann), Santamaria, Höfler, Günter - Höler (68. Sallai), Grifo (86. Jeong) - Petersen (77. Demirovic)Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui (89. S. Müller) - Prietl - Doan, Hartel (82. Seufert), Soukou (61. Cordova) - Klos, Schipplock (82. Gebauer)Schiedsrichter: Osmers (Hannover)Tore: 1:0 Grifo (79., Foulelfmeter), 2:0 Jeong (90.+2)Gelbe Karten: Höler (2), Höfler (3), Grifo / -