Der Rückschritt im Breisgau

Defensiv verbessert beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen, dann auch offensiv gefährlich beim 1:2 in Leipzig und schließlich belohnt mit dem 2:1 gegen Mainz 05. Doch am Samstag gab es beim DSC einen Rückfall in alte, überwunden geglaubte Zeiten. Beim verdienten 0:2 (0:0) in Freiburg traten die Arminen mutlos auf und erspielten sich in 90 Minuten keine klare Torchance.

„In der ersten Halbzeit hatten wir viel zu wenig Kreativität nach vorne“, kritisierte DSC-Trainer Uwe Neuhaus. Ritsu Doan, gegen Mainz noch mit einem Tor und einer Torvorlage der überragende Mann, trat im Breisgau überhaupt nicht in Erscheinung. Gleiches traf auf Marcel Hartel zu, der in der 2. Liga als Spielgestalter und mit 13 Torvorlagen geglänzt hatte. Die beiden Stürmer Fabian Klos und Sven Schipplock waren abgemeldet. Auch von Cebio Soukou, kurzfristig für den erkrankten Reinhold Yabo (Magen-Darm-Infekt) ins Team gerückt, gingen keinerlei Impulse aus.

Immerhin stand die Abwehr einigermaßen sicher oder hatte in mancher Situation auch einfach Glück. So als Freiburgs Stürmer Nils Petersen in der 39. Spielminute an der Querlatte scheiterte. Ansonsten konnte sich Torwart Stefan Ortega Moreno, Arminias Bester am Samstag, mehrmals auszeichnen. Gegen Lucas Höler (23.) und zweimal Vincenzo Grifo (53., 59.) verhinderte der Keeper einen Rückstand.

„Wir müssen viel gefährlicher sein“

Als alle Arminen die Hoffnung hatten, mit einem glücklichen 0:0 nach Hause fahren zu dürfen, verlor aber kurzzeitig Mike van der Hoorn die Nerven. Der Innenverteidiger setzte zu einer unnötigen Grätsche gegen Roland Sallai an, Schiedsrichter Harm Osmers entschied zu recht auf Strafstoß. Grifo verwandelte zum 1:0 (79.). „Vor dem Elfmeter dachte man eigentlich, dass nichts mehr anbrennt. Wenn keiner einen Fehler macht, geht es wohl 0:0 aus, aber leider haben wir den Fehler gemacht“, sagte Uwe Neuhaus.

Kapitän Klos ging mit seinem Mitspieler etwas härter ins Gericht. „Beim Elfmeter ist es die falsche Entscheidung von unserem Abwehrspieler, da runter zu gehen. Ohne dass ich das als Hauptgrund dafür nehmen möchte, dass wir verloren haben. Da hat er einfach eine falsche Entscheidung getroffen, da kann er oben bleiben“, sagte der Stürmer.

Weil die Arminen so harmlos waren, war das Spiel mit dem Elfmetertreffer entschieden. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Wooyeong Jeong mit einem schönen Lupfer auf 2:0 für die Hausherren (90.+2). „Wir sind natürlich enttäuscht über die Niederlage. Die ist nicht unverdient, aber doch unnötig“, urteilte Neuhaus.

Mittelfeldspieler Manuel Prietl sagte: „Wenn Freiburg in der ersten Halbzeit zwei oder drei Tore schießt, können wir uns nicht beklagen. Wir hatten jetzt schon oft eine träge erste Halbzeit. Wir versuchen natürlich, daran zu arbeiten, dass wir mutiger ins Spiel gehen. Wir müssen viel gefährlicher sein.“