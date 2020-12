Klos klagt: sicheres Tor genommen

Klos war bei der 0:2-Pleite offensiv wirkungslos geblieben, die Grätsche seines Teamkollegen Mike van der Hoorn, die zum Elfmeter führte, kritisierte er deutlich (siehe Text oben). Und auch Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover hatte aus Sicht des DSC-Rekordtorschützen nicht seinen besten Tag.

„Uns ist ein sicheres Tor genommen worden“, sagte Klos kurz nach dem Abpfiff in Freiburg am Sky-Mikrofon. Was er meinte: In der 67. Minute rutschte der Freiburger Innenverteidiger Keven Schlotterbeck weg und verlor den Ball an Marcel Hartel, der allein auf das Tor der Gastgeber zugelaufen wäre. Osmers pfiff aber ab, weil er ein Foul an Schlotterbeck gesehen haben wollte.

Ob Hartel (ein Tor in 33 Spielen der vergangenen Zweitligasaison) in der Szene ein Tor erzielt hätte, ist hypothetisch. Fakt ist: „Es wäre eine große Tormöglichkeit für uns gewesen“, wie Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Tag danach sagte. Er stelle schon fest, „dass einige 50:50-Entscheidungen in dieser Saison gegen uns getroffen wurden“, ergänzte Arabi und verwies exemplarisch auf zwei Szenen. Zum einen das nicht gegebene Tor von Mike van der Hoorn bei der 0:1-Niederlage am dritten Spieltag in Bremen, zum anderen der nicht gegebene Strafstoß beim 1:2 gegen Leverkusen, als Ritsu Doan im Strafraum gefoult worden war.

Behrendt ist unzufrieden

„Der Schiedsrichter hat bei der Szene mit Schlotterbeck wohl eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wir haben selber genug falsche Entscheidungen getroffen auf dem Feld. Mir ist es zu billig, unsere Niederlage an der einen Szene festzumachen“, sagte Arabi.

Klos stellte – wie auch Mittelfeldspieler Manuel Prietl – fest, dass in der Bundesliga Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten. Und die Schlotterbeck-Hartel-Szene gehörte ihrer Ansicht nach dazu. Einig waren sich Klos und Prietl aber auch darin, dass die erste Halbzeit nicht gut war. „Wir brauchen viel mehr Zug zum Tor“, sagte der Österreicher.

Kurzfristig gibt es da keine externe Hilfe, aber Samir Arabi hatte wie berichtet schon angedeutet, dass Wintertransfers möglich sein könnten. Allerdings nur, falls es Einnahmen aus einem Spielerverkauf oder einem Leihgeschäft gebe, hatte der 41-Jährige gesagt. Kandidaten wären wohl Brian Behrendt, dessen Vertrag ausläuft und dessen Unzufriedenheit mit der Situation (in Freiburg nicht im Kader) Arabi bestätigt. Auch Joan Simun Edmundsson fehlte in Freiburg aus sportlichen Gründen. Arabi: „Bei ihm bin ich überzeugt, dass er uns in der Bundesliga weiterhelfen kann, wenn er in guter Verfassung ist.“