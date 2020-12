Stuttgart hängt Arminia ab

Die Schwaben sind dem DSC enteilt, und das liegt wohl auch am Tempo – dem Tempo der Spieler. Die Stuttgarter sind die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Vier Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage: 14 Punkte und nach dem 5:1 am Samstag in Dortmund 17:7 Tore. Beim BVB wurde auch noch einmal sehr deutlich, wo die Auswärtsstärke der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo herkommt. Seine Angreifer bringen eine Menge Tempo mit. Silas Wamangituka (zwei Tore, eine Vorlage) und seine Mitspieler überrannten die hilflose Defensive der Borussen immer wieder. Mats Hummels und Co. kamen da nicht hinterher.

Einen Spieler wie Wamangituka (sieben Saisontore, Höchstgeschwindigkeit: 35,42 km/h) hat Arminia nicht – und kann der DSC auch nicht haben. „Für ihn hat Stuttgart zehn Millionen Euro Ablöse gezahlt“, verweist DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf die ungleichen finanziellen Voraussetzungen. Zehn Millionen Euro, das ist ungefähr die Hälfte vom Gesamtetat der Arminen.

In der 2. Liga hatte der VfB auch schon deutlich mehr Geld zur Verfügung als die Bielefelder. Doch während die Schwaben oft Probleme besonders gegen die Außenseiter hatten, ließ Arminia fast nie Zähler liegen und punktete sich konstant zum Aufstieg. Mit sieben Auswärtssiegen am Stück stellte der DSC sogar einen Zweitligarekord auf. Am Ende waren es 34 Punkte in 17 Auswärtsspielen. In der Bundesliga nun treten beide Teams in der Regel als Außenseiter an. Zuhause hat der VfB in fünf Spielen nur drei Punkte geholt. Aber auswärts geht die Taktik von Matarazzo auf. Balleroberung, schnelles Spiel in die Spitze, Abschluss, Tor – so feiern die Stuttgarter ihre Erfolge.

Den Arminen gelingt auswärts – wo viele Mannschaften auf schnelle Konter setzen – so gut wie nichts. Am ersten Spieltag holten sie ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt, danach folgten fünf Niederlagen in Serie. Zuletzt kassierte das Team von Uwe Neuhaus ein 0:2 beim SC Freiburg. Von schnellem (Umschalt-)Spiel in die Spitze war dort praktisch nichts zu sehen. Und ohne Tempo ist es schwer, zu Chancen zu kommen. Der wohl schnellste Spieler im Kader, Christian Gebauer, kam erst in der 82. Minute auf den Platz. Der Österreicher soll bei einer Tempomessung auf den ersten 30 Metern sogar schonmal 100-Meter-Weltrekordhalter Usain Bolt übertrumpft haben. Beim DSC kommt der Offensivspieler bisher aber nicht recht auf Touren.

Gleiches gilt für Sergio Cordova, vom FC Augsburg ausgeliehen. Der Venezolaner (Topspeed 33,33 km/h) wurde in Freiburg in der 61. Minute eingewechselt. Andreas Voglsammer, auch nicht gerade langsam, fehlt verletzungsbedingt den Großteil der bisherigen Saison. Auch am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wird Voglsammer (Muskelfaserriss) ausfallen. Ob Stürmer Cordova gegen den Klub, bei dem er bis Ende Juni 2025 unter Vertrag steht, zur Startformation der Arminen zählt, muss Uwe Neuhaus entscheiden.