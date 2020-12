Zu den Kandidaten für Ausleihen an andere Klubs zählen die Youngster Noel Niemann (21), Jomaine Consbruch (18) und Sebastian Müller (19). Niemann ist allerdings an der Schulter verletzt und droht nach WESTFALEN-BLATT-Informationen länger auszufallen. Sollte der Offensivspieler operiert werden müssen, dürfte die Pause drei Monate betragen. Vor genau vier Jahren gab es beim DSC das selbe Szenario beim damals an der Schulter verletzten Manuel Prietl.