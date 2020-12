Der unumstrittene Stammspieler und mit konstanteste Profi in der bisherigen Saison laboriert an einer Verhärtung im Oberschenkel. Trainer Uwe Neuhaus hofft auf den Einsatz seines Laufwunders, eine Entscheidung soll erst am Mittwochmorgen getroffen werden. Die Partie zwischen dem Tabellen-16. und dem Zehnten findet am Mittwoch um 20.30 Uhr statt.

Viele Ausfälle

Das Lazarett des DSC ist auch ohne einen möglichen Prietl-Ausfall groß genug. Es fehlen Andreas Voglsammer, Amos Pieper, Arne Maier, Reinhold Yabo, Jacob Laursen, Brian Behrendt und Noel Niemann. Trotzdem wollen die Gastgeber natürlich den dritten Heimsieg holen. Dafür muss sich die Mannschaft aber gegenüber dem Spiel beim SC Freiburg am vorigen Samstag (0:2) deutlich steigern.

„Wir müssen an uns glauben, natürlich ist es viel Kopfsache“, sagt Neuhaus. Der Trainer bittet um „Geduld und Zuversicht“ auch der Fans. Und zum Thema Druck sagt der 61-Jährige: „Ich gehe mit dem Druck um, indem ich weiter arbeite. Ich halte den Druck von mir fern, indem ich sehe, dass das Team mitgeht und die Dinge umsetzt. Das Stückchen Lockerheit und der Spaß an der Arbeit dürfen nicht verloren gehen – auch darauf kommt‘s an.“