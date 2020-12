Den Druck fernhalten

Vor elf Tagen gelang nach zuvor sieben Niederlagen in Folge mit einem 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 die (vermeintliche) Kehrtwende. Doch eine Woche später setzte es nach einer besonders in der Offensive ganz schwachen Vorstellung eine verdiente 0:2-Niederlage beim SC Freiburg.

DSC-Trainer Uwe Neuhaus redet das Spiel vom vorigen Samstag nicht schön. „Wir können natürlich besser spielen und müssen mehr für die Offensive tun, uns mehr Chancen herausspielen. Aber wir müssen uns darauf besinnen, dass wir es können – wir müssen an uns glauben. Natürlich ist es Kopfsache, der Kopf spielt eine große Rolle“, betonte der 61-Jährige am Dienstag.

Nach der schwierigen Phase mit den sieben Pleiten am Stück habe die Mannschaft ein gutes Heimspiel gegen Mainz gezeigt. „Wir müssen uns an die guten Dinge erinnern“, forderte Neuhaus. Er könne die Unzufriedenheit verstehen, „über die eine oder andere Darbietung kann man diskutieren“, gab der Coach Kritikern und enttäuschten Fans recht. „Aber wird sind erst ein Drittel des Weges gegangen. Wir werden alles versuchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ich kann versprechen, dass wir alles dafür tun werden. Man sollte uns Geduld und auch Zuversicht geben“, so Neuhaus.

Cordova gegen „seinen“ Klub in der Startelf?

Dass der Druck zunehme, belaste ihn nicht, behauptet der Bielefelder Fußball-Lehrer. „Ich gehe mit dem Druck um, indem ich normal weiterarbeite. Man darf sich nicht verrückt machen. Ich halte den Druck von mir fern, indem ich sehe, dass die Mannschaft den Weg mitgeht. Lockerheit und Spaß sind auch nötig. Soll ich mich jeden Tag zwei Stunden in die Ecke legen und darüber nachdenken, was passieren kann? Nee, ich beschäftige mich damit, wie es besser wird“, sagte er.

Sein Chef, Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, ist auch „mit manchen Leistungen unzufrieden. Wir sind uns der Situation bewusst, aber wir haben immer gesagt, dass es schwierig wird. Wir werden weiter alles geben“, betonte der 41-Jährige. Zudem erklärte Arabi, dass einem Einsatz von Stürmer Sergio Cordova gegen Augsburg nichts entgegen stehe. Der 23-Jährige steht bis 2025 beim FCA unter Vertrag und ist derzeit an Arminia ausgeliehen. „Es gibt im Vertrag keine Klausel, die seinen Einsatz verhindern würde“, sagte Arabi. „Es ist durchaus möglich, dass Sergio anspielt“, erklärte derweil Neuhaus.

So könnten sie spielen:Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui - Prietl (Seufert) - Doan, Hartel, Cordova - Klos, SchipplockAugsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Gumny - Khedira, Strobl - Caligiuri, Vargas - Richter, Gregoritsch