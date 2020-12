Der damalige Stürmer Herrlich und Co-Trainer Uwe Neuhaus arbeiteten von 1998 bis 2004 bei Borussia Dortmund zusammen. Ihr größter gemeinsamer Erfolg: Der Meistertitel in der Saison 2001/02, Chefcoach war Matthias Sammer.

An diesem Mittwochabend (20.30 Uhr) sehen sich Herrlich, inzwischen Trainer des FC Augsburg, und Neuhaus, Chefcoach des DSC Arminia, in Bielefeld als Konkurrenten wieder. Vor dem Bundesligaduell sagt der Ex-Spieler über seinen früheren Co-Trainer: „Uwe ist ein super Mensch. Ich habe mich immer wohl gefühlt und wir hatten viel Spaß zusammen. Ich habe seinen Weg die letzten Jahre immer verfolgt und ich freue mich immer, wenn er Erfolg hat. Nur nicht gegen uns.“

Darauf angesprochen, gab Neuhaus am Dienstagmittag das Lob zurück. „Es war damals eine tolle Zusammenarbeit, Heiko war ein toller Spieler. Auch ich habe seinen Weg verfolgt, er hat den Sprung vom Spieler zum Trainer sehr gut gemeistert und hatte schon viele tolle Stationen. Ich drücke ihm für die Zukunft die Daumen, morgen aber nicht“, sagte der DSC-Trainer.

Herrlich denkt derweil für die Partie in Bielefeld über personelle Veränderungen nach. „Bei dem einen oder anderen Spieler müssen wir abwägen, ob wir ihn vier Spiele in neun Tagen in die Schlacht jagen und damit das Risiko fahren, vielleicht eine schwere Verletzung zu riskieren“, sagte Herrlich zwei Tage nach dem 2:2 gegen Schalke 04. Die Augsburger bestreiten bis zum Jahresende noch Partien gegen Bielefeld, Eintracht Frankfurt (19.) und schließlich im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (22.). „Wir müssen schauen, wie man die Belastung verteilt, dass man möglichst viel Frische hat, aber auch stabil bleibt“, meinte Herrlich über seine Personalüberlegungen. Stürmer Florian Niederlechner fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte, André Hahn ist nach seiner Corona-Infektion auch noch nicht zurück.

Arminia habe eine super Zweitligasaison gespielt, „in der 1. Liga ist es schwieriger, die Gegner sind eben auch stärker“, so Herrlich. „Sie haben ihre Qualitäten, wir werden sie nicht unterschätzen.“