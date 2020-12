Offensiv erneut zu harmlos

Gleich drei Änderungen gab es im Vergleich zum 0:2 beim SC Freiburg in der DSC-Startelf: Für Manuel Prietl (Oberschenkelverhärtung) begann Fabian Kunze im defensiven Mittelfeld, Nathan de Medina ersetzte Anderson Lucoqui als Linksverteidiger, Sergio Cordova begann wie erwartet anstelle von Cebio Soukou.

Cordova steht bis 2025 beim FCA unter Vertrag und ist für die aktuelle Saison an Arminia ausgeliehen. Erstmals im Bielefelder Kader war der 17-jährige Julian Frommann. Acht Ausfälle hatte der DSC insgesamt zu verzeichnen.

Die Gäste aus Augsburg hatten die erste Chance, als der Schuss von Marco Richter abgeblockt werden konnte (2. Minute). Die Gastgeber setzten einen abgefälschten Schuss von Ritsu Doan (6.) entgegen. Doan wurde der auffälligste Akteur der ersten Halbzeit. In der 25. Minute narrte er gleich zwei Augsburger und legte quer auf Sven Schipplock, dessen Schuss aber geblockt wurde. Bei einem Konter – Kunze hatte den Ball erobert – zögerte Doan dann zu lange, verpasste das Abspiel und wurde beim Schuss gestört (35.).

Erneut der Japaner war es dann mit einer zu unpräzisen Ablage (39.), ehe Cordova es per Schlenzer probierte, aber deutlich verzog (40.). Die letzte Chance der ersten Hälfte hatte dann der Mann, der auch für die Ouvertüre zuständig war: Richters Versuch wurde aber zur Ecke abgewehrt (43.). So endeten die ersten 45 Minuten ohne klare Tormöglichkeit, beiden Teams fehlte die letzte Zielstrebigkeit und Konsequenz.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit blieben beide Mannschaften offensiv harmlos. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich hatte dann genug und brachte Alfred Finnbogason für Richter (59.). Das änderte beim FCA erstmal wenig, dafür hatten dann die Arminen die beste Chance des Spiels. Nach Hereingabe von Fabian Klos schoss Marcel Hartel knapp vorbei (67.). Dann kam Christian Gebauer für Schipplock (70.) und rückte nach links, Cordova wechselte in die Sturmmitte zu Klos. Gebauer hatte dann nach Pass von Doan Pech, dass er in aussichtsreicher Position ganz knapp nicht an den Ball kam (75.).

Sieben Minuten vor dem Ende bediente der Österreicher Klos, doch der Schuss des Kapitäns war viel zu schwach, um Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz auch nur annähernd ins Schwitzen zu bringen. Praktisch aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Daniel Caligiuri legte im Strafraum quer auf Jeffrey Gouweleeuw, der mit links zum 1:0-Sieg für die Gäste traf (85.).

Am Samstag (15.30 Uhr) bestreitet Arminia das letzte Spiel des Jahres beim Tabellenletzten FC Schalke 04. Die Königsblauen verloren am Mittwoch 0:2 gegen Freiburg und warten seit 28 Ligaspielen auf einen Sieg. Gegen den DSC haben sie also ihre letzte Chance in 2020, ihre Horrorserie zu beenden.

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, van der Hoorn, Nilsson (77. Lucoqui), de Medina - Hartel (89. S. Müller), Kunze - Doan, Cordova - Klos, Schipplock (70. Gebauer)

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger (59. Gumny), Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - R. Khedira, Gruezo - D. Caligiuri, Strobl, M. Richter (59. Finnbogason) - Gregoritsch (72. Vargas)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Tore: 0:1 Gouweleeuw (85.)

Gelbe Karten: Kunze (2) / Framberger (2), Gruezo (2)