Doan: „Das ist sehr enttäuschend“

„Wir tun uns unfassbar schwer mit dem Toreschießen, und dann ist der Fußball nicht immer fair“, sagte Arminia Bielefelds Kapitän. „Wir hatten viele, viele Situationen, in denen der letzte Pass nicht ankommt, in denen wir die falsche Entscheidung treffen.“ Der 33-Jährige übte auch Selbstkritik: „Auch ich habe gute Torchancen gehabt und kam auch einmal frei zum Torschuss. Den muss ich besser setzen.“

Mit der Punkteausbeute, sagte Klos, „können wir natürlich nicht leben“. Der Kapitän war dennoch auch um Zuversicht bemüht. „Aber wir fahren mit einer Menge Trotz nach Schalke am Samstag: Köpfe hoch und jetzt erst recht! Wir stehen nicht mit zig Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nichtsdestotrotz sollten wir mal wieder punkten. Einfach, weil es in der Seele ganz gut tun würde.“

Das sieht auch Trainer Uwe Neuhaus so. Schon vor dem Spiel hatte er davon gesprochen, dass der Kopf eine große Rolle spiele. Nach dem 0:1 erklärte der Coach: „Das Selbstvertrauen fehlt. Dass wir bisher so wenig Tore geschossen haben, nagt an den Spielern.“ Die Niederlage „tut richtig weh. Sie ist bitter und sicherlich auch nicht verdient, weil wir so viel investiert haben“, ergänzte der Trainer. Sein Gegenüber, FCA-Coach Heiko Herrlich, sprach von einem „Arbeitssieg. Wir freuen uns natürlich sehr über die drei Punkte.“

Arminias Offensivakteur Ritsu Doan haderte mit dem Ergebnis, aber auch mit sich selbst. „Wir konnten viele Chancen kreieren, da müssen wir Tore draus machen. Ich selbst hätte ein Tor oder eine Vorlage machen müssen, das ist sehr enttäuschend.“