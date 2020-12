Nilsson hatte den verletzten Pieper zuletzt zweimal vertreten, sich dann aber beim 0:1 am Mittwoch gegen Augsburg selbst am Oberschenkel verletzt. Kurz nach dem Spiel sprach Trainer Uwe Neuhaus von einer Zerrung oder sogar einem Faserriss, am Donnerstag gab es noch keine genaue Diagnose. Der Ausfall des Schweden ist aber wahrscheinlich. Da trifft es sich gut, dass Pieper laut Neuhaus zuletzt „große Fortschritte“ machte. „Wir setzen auf das Wochenende“, hatte Neuhaus am Dienstag betont. Auch Reinhold Yabo und Brian Behrendt sollten wieder fit sein.

Unterdessen hat die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag die Spieltage 16 bis 18 zeitgenau terminiert. Arminia spielt am Samstag, 16. Januar (15.30 Uhr), bei 1899 Hoffenheim, am Mittwoch, 20. Januar (20.30), gegen den VfB Stuttgart und am Samstag, 23. Januar (15.30), gegen Eintracht Frankfurt.