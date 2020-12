Wenn nicht jetzt, wann dann?

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi hatte vor dem Viererpack mit Spielen gegen den 1. FSV Mainz 05, beim SC Freiburg, gegen den FC Augsburg und beim FC Schalke 04 gesagt: „Wir lassen uns nicht festnageln, ob nun sechs, sieben oder neun Punkte einen guten Monat für uns bedeuten. Aber wenn wir den Anspruch an uns selber haben, die kleine Chance zu nutzen, in dieser Liga zu bleiben, dann sind das die Gegner, gegen die man punkten muss“.

Mit dem 2:1 Anfang des Monats gegen Mainz ging es auch gut los. Doch nach dem 0:2 in Freiburg am vorigen Samstag und dem 0:1 gegen Augsburg am Mittwochabend ist der Druck vor dem Jahresfinale an diesem Samstag auf Schalke immens. Auf den Trainer und auf die Mannschaft. Würde eine weitere Niederlage das Aus für Uwe Neuhaus bedeuten? Das ist zumindest nicht auszuschließen. „Das Spiel am Samstag auf Schalke ist ein extremst wichtiges Spiel, das ist jedem bewusst“, sagt Arabi nur.

Fakt ist: Schalke wartet seit 28 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Eine längere Serie (31) hat nur Tasmania Berlin, Synonym für die schlechteste Bundesliga-Mannschaft der Geschichte. Man könnte fragen: Gegen wen will Arminia gewinnen, wenn nicht gegen Schalke? Zumal die Königsblauen sich am Mittwoch beim 0:2 gegen Freiburg einmal mehr in desolater Verfassung präsentierten.

Aber so einfach ist es eben nicht. Auch Augsburg zeigte am Mittwoch auf der Alm zumindest in der Offensive eine Leistung, die kaum erstligatauglich war. Weil es aber Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw in der 85. Minute nicht mehr mit ansehen konnte, rannte der Niederländer einfach mal mit dem Ball nach vorne und schoss nach Vorlage von Daniel Caligiuri zum Siegtreffer ein. Ein Nackenschlag für die Bielefelder, die offensiv auch einmal mehr extrem harmlos waren, immerhin aber durch Fabian Kunze, Marcel Hartel und Fabian Klos drei gute Torchancen hatten.

Wieder einmal wurden sie allesamt vergeben, Kapitän Fabian Klos (ein Saisontor) übte Selbstkritik: „Auch ich habe gute Torchancen gehabt und kam auch einmal frei zum Torschuss. Den muss ich besser setzen.“ Er tat es nicht (83. Minute), die Strafe folgte prompt. Kurz nach der Klos-Chance zeigte Gouweleeuw, was Effizienz bedeutet. Arminia hat in zwölf Spielen erst acht Tore erzielt. Das ist Ligaminuswert, gemeinsam mit Schlusslicht Schalke. „Die Mannschaft hat alles gegeben. Aber wenn du Spiele gewinnen willst, musst du Tore machen“, sagt Arabi.

Positiv: Die Konkurrenz ist noch nicht enteilt

Wo ist sie hin, die Selbstverständlichkeit, mit der die Bielefelder in der Vorsaison ihr Spiel durchzogen, 65 Tore schossen und mit zehn Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart Zweitligameister wurden? Neuhaus sprach schon vor dem Augsburg-Spiel von der großen Rolle, die der Kopf im Fußball spiele. Nach der Augsburg-Partie erklärte der Coach: „Das Selbstvertrauen fehlt. Dass wir bisher so wenig Tore geschossen haben, nagt an den Spielern.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass Spieler und Trainer auch nach so einer „bitteren Niederlage, die sicherlich nicht verdient war“ (Neuhaus) positive Aspekte suchen. Und es gab ja auch durchaus welche. Zum einen, dass sich die Arminen immerhin drei Torchancen erspielten und damit zwei mehr als der Gegner. Oder die Tatsache, dass der Ausfall von Manuel Prietl nicht allzu sehr ins Gewicht fiel. Der eigentlich unersetzliche Österreicher wurde von Fabian Kunze (22) als Sechser sehr gut vertreten. Generell könnte man Neuhaus und seinem Team zugute halten, dass acht Profis ausfielen.

Und noch ein Punkt macht ein wenig Hoffnung. Die anderen Teams enteilen nicht. Arminia hat als Tabellen-16. nur drei Zähler Rückstand auf den rettenden Platz 15 (Köln, 10 Punkte). Da war die Situation in der vergangenen Bundesligasaison eine andere. Der SC Paderborn hatte nach zwölf Spielen fünf Punkte auf dem Konto und schon sechs Zähler Rückstand auf Rang 15.

Fabian Klos sagt: „Wir stehen nicht abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wir fahren mit einer Menge Trotz nach Schalke: Köpfe hoch und jetzt erst recht. Wir sollten mal wieder punkten. Einfach, weil es in der Seele ganz gut tun würde.“ Der Seele, aber auch Neuhaus.