DSC-Coach Uwe Neuhaus reagierte am Freitagmittag auf der Pressekonferenz des Aufsteigers so auf diese Nachricht: „Als wir gehört haben, dass Huub Stevens für morgen übernimmt, haben wir natürlich schnell ein paar alte Spiele mit ihm als Trainer herausgesucht und geschaut, was uns morgen erwarten kann.“

Generell ändere sich in der Vorbereitung auf die wichtige letzte Ligapartie des Jahres „nicht so sehr viel“, meinte Neuhaus: „Wer aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwer vorhersehbar gewesen.“ Eine Bewertung des Wechsels auf der Schalker Trainerbank wollte er nicht vornehmen. „Das habe ich noch nie gemacht.“ Sport-Geschäftsführer Samir Arabi meinte: „Der Druck auf Schalke ist immens, sonst hätten sie nicht so reagiert. Wir sollten deren Druck als Chance für uns sehen.“

Dass Schalke seit 28 Ligaspielen nicht gewonnen hat, sei laut Neuhaus „gar nicht unser Thema. Unser Thema ist unsere eigene Leistung“, betonte der Coach, der mit Arminia neun der vergangenen zehn Ligaspiele verloren hat. Ob er sich Sorgen mache, dass ihn das gleiche Schicksal wie Manuel Baum ereilen könnte? „Darüber mache ich mir wenig Gedanken. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Das ist der einzige Ansatz, der zählt.“ Arabi sagte, es sei schon vor der Saison allen klar gewesen, dass man in so eine Situation geraten könne. „Wir müssen Sachen optimieren. Nach den bisher zwölf Spielen haben wir gesehen, dass es so schwierig wird mit unserem Minimalziel Klassenerhalt.“