Während der FC Schalke 04 am Freitag, einen Tag vor dem Bundesliga-Kellerduell gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr), noch einen spektakulären Trainertausch vornahm, sollte Neuhaus die Partie mit dem DSC am besten gewinnen. Ansonsten ist nicht auszuschließen, dass den 61-Jährigen doch noch das Baum-Schicksal ereilt. Macht sich Neuhaus Sorgen um seinen Job? Eine entsprechende Frage beantwortete der DSC-Coach am Freitag während der virtuellen Pressekonferenz so: „Darüber mache ich mir wenig Gedanken. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Das ist der einzige Ansatz, der zählt.“

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi äußerte sich zum Trainerthema nicht. Er sagte, es sei schon vor der Saison allen klar gewesen, dass man in so eine sportliche Situation geraten könne. „Wir müssen Sachen optimieren, um in die Punkte zu kommen. Nach den bisher zwölf Spielen haben wir gemerkt, dass es so schwierig wird mit unserem Minimalziel Klassenerhalt“, erklärte Arabi. Aus den vergangenen zehn Spielen holte der DSC nur drei von 30 möglichen Punkten. Eine weitere Niederlage am Samstag in der Arena auf Schalke könnte die im Fußball in solchen Situationen übliche Dynamik in Gang bringen.

Heißt es für Neuhaus siegen oder fliegen? Und was passiert bei einem Unentschieden? Am Samstag gegen 17.25 Uhr werden erst 13 von 34 Saisonspielen absolviert sein, Arminia wäre auch im Falle einer Pleite nicht abgeschlagen. Der Trend ist aber negativ, daran ändert auch das 2:1 Anfang Dezember gegen Mainz wenig. Gerade offensiv hat Neuhaus mit seinem Team bisher noch nicht den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Acht Tore in zwölf Spielen sind eine miese Bilanz.

Welche Änderungen nimmt der Coach auf Schalke vor, um die Abteilung Attacke zu stärken? Nach dem 0:1 am Mittwoch gegen Augsburg hatte Neuhaus unter anderen Sergio Cordova gelobt, der viel körperlicher Robustheit einbrachte. Doch der Stürmer ist als Linksaußen nicht die Idealbesetzung, wäre im Sturmzentrum vermutlich besser aufgehoben. Christian Gebauer war nach seiner Einwechslung in der 82. Minute noch an zwei gefährlichen Aktionen beteiligt. Bekommt der Österreicher seine zweite Startelf-Chance der Saison?

In der Abwehr dürfte Amos Pieper den verletzten Joakim Nilsson (Zerrung) ersetzen. Manuel Prietl soll nach seiner Oberschenkelverhärtung zurückkehren. Allerdings müsse bei beiden Spielern das Risiko berücksichtig werden, dass „die Muskelpartien müde werden“, wie Neuhaus erklärte.

„Wir müssen weiter an uns glauben“

Die eigene Aufstellung ist das eine, die neue Konstellation bei den Königsblauen das andere. Dreht Huub Stevens den Schalker Laden einmal komplett auf links? Neuhaus: „Als wir gehört haben, dass Huub Stevens für morgen übernimmt, haben wir natürlich schnell ein paar alte Spiele mit ihm als Trainer herausgesucht und geschaut, was uns morgen erwarten kann.“ In seinen letzten zehn Partien vor dem nun beendeten Ruhestand habe Stevens vermehrt auf eine Dreierabwehrkette gesetzt.

Generell ändere sich in der Vorbereitung auf die wichtige letzte Ligapartie des Jahres „nicht so sehr viel“, meinte Neuhaus: „Wer aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwer vorhersehbar gewesen.“ Eine Bewertung des Wechsels auf der Schalker Trainerbank wollte er nicht vornehmen. „So etwas habe ich noch nie gemacht.“ Dass Schalke seit 28 Ligaspielen nicht gewonnen hat, sei laut Neuhaus „gar nicht unser Thema. Unser Thema ist unsere eigene Leistung.“ In erster Linie gehe es nicht um die Taktik, sondern um die Art und Weise des Auftretens. „Wir müssen weiter an uns glauben“, forderte Neuhaus.

Arabi deutete den Trainerwechsel beim Gegner als Chance für Arminia. „Der Druck auf Schalke ist immens, sonst hätten sie nicht so reagiert. Wir sollten deren Druck als Chance für uns sehen“, meinte der 41-Jährige.

So könnten sie spielen:Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Skrzybski, Harit, Raman - BoujellabBielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, van der Hoorn, de Medina - Prietl (Kunze) - Doan, Hartel, Gebauer - Klos, Cordova