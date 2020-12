Der Trainer meinte: „Es ist außergewöhnlich, was da passiert. Wie konstant und diszipliniert die Mannschaft mit dem Thema umgeht, ist schon beeindruckend.“

Andere Klubs haben mit der Pandemie gänzlich andere Erfahrungen gemacht. Insbesondere die Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg hatten beziehungsweise haben zahlreiche Infektionsfälle zu beklagen.

Die Arminia-Profis müssen sich gemäß den Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga auch in der Winterpause testen lassen. Der erste Termin ist heute, der zweite am 27. Dezember. Am 28. Dezember beginnt dann die Vorbereitung auf das erste Spiel im neuen Jahr am Samstag, 2. Januar gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, Schüco-Arena).