Bereits 2004 übernahm der Bauzulieferer die Namensrechte des Stadions. In der Schüco-Arena trägt Arminia noch bis mindestens 2025 Heimspiele aus. Nach den Stadien in Leverkusen und Wolfsburg ist es mittlerweile das am drittlängsten währende Namenssponsoring der Bundesliga-Geschichte. Seit 2016 ziert der Schüco-Schriftzug auch die Trikots der Arminen – und geht durch die Vertragsverlängerung in die sechste und siebte Spielzeit.

„Die Partnerschaft mit Schüco steht sinnbildlich für die Stärken des DSC: Arminia verbindet Menschen mit Menschen, Menschen mit Unternehmen und Unternehmen mit Unternehmen. Gemeinsam gestalten wir mit unserem Haupt- und Trikotsponsor wichtige Projekte und arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauensvoll und zuverlässig zusammen – das ist wie in einer guten Ehe, und wir sind glücklich, dass wir diesen Weg zusammen weitergehen“, wird DSC-Geschäftsführer Markus Rejek in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Thomas Lauritzen, Pressesprecher der Schüco International KG, ergänzt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Arminia endlich wieder in der Bundesliga spielt. Und auch wenn es sportlich mal nicht so gut läuft, wir sind immer mit dem Herzen dabei und halten dem Verein auch in Zukunft die Treue. Daher haben wir unseren Vertrag als Arminias Hauptsponsor wieder sehr gerne verlängert. Denn ohne Arminia fehlt Schüco was“.