„Ich würde mir gern ein Pferd anschaffen“

Er spricht auch über nächtliche Anrufe in Japan, ein ungewöhnliches Hobby, seinen frühen Wechsel nach Europa und die Olympischen Spiele im Sommer.

Herr Doan, Sie werden viel gelobt, bekommen seit Ihrem Wechsel zu Arminia überwiegend gute Kritiken. Wie sind Sie selbst mit Ihrem Spiel zufrieden, was können Sie noch verbessern?

Ritsu Doan: Ich bin glücklich, an fast der Hälfte aller bisherigen Arminia-Tore beteiligt gewesen zu sein (vier von neun; zwei Tore, zwei Torvorlagen). Ich möchte versuchen, bis zum Saisonende so weiterzumachen. Das Team hat in einigen Spielen zum Ende hin nachgelassen, und auch ich habe nachgelassen. Es ist wichtig, die Qualität bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. So wie wir das gegen Schalke geschafft haben. Daran müssen wir als gesamtes Team weiter arbeiten.

Mit welchem Gefühl sind Sie nach dem Sieg beim FC Schalke in die Winterpause gegangen?

Doan: Ich bin sehr glücklich. Wir hatten vor dem Spiel etwas Druck und mussten clever sein. Mit einer Niederlage hätten wir gar nichts in den Händen gehabt. Der Sieg ist sehr wichtig für die kurze Winterpause und gibt uns den Antrieb, frisch ins neue Jahr zu gehen.

Sie sprechen es an, die Winterpause ist diesmal extrem kurz. Werden Sie Ihre Familie dennoch sehen können?

Doan: Wir haben aufgrund der Corona-Situation und des späten Saisonstarts nur fünf Tage wirklich frei. Auch ohne Corona wäre ich nicht in meine Heimat gereist. Ich möchte die kurze Pause nutzen, um mich ein wenig zu erholen und topfit zu sein, wenn wir die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil aufnehmen.

Das heißt, dass Sie auch keinen Besuch in Bielefeld empfangen werden?

Doan: Nein, keine Familie und auch keine Freude. Es ist aufgrund der Corona-Situation sehr schwierig für Japaner nach Europa zu reisen, speziell nach Deutschland. Ich bin über Weihnachten und auch über den Jahreswechsel allein.

Ist das hart für Sie, macht Sie das traurig?

Doan: Seit ich 19 Jahre alt bin, seit meinem Wechsel von Gamba Osaka in die Niederlande zum FC Groningen, bin ich auf mich allein gestellt. Normalerweise reise ich in der Winter- und Sommerpause nach Japan. Und auch wenn ich zum Nationalteam fliege, treffe ich häufig meine Familie. Inzwischen ist es aber schon sechs Monate her, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Doch als ich damals den Entschluss gefasst habe, Japan zu verlassen, wusste ich, dass es so kommen kann. Und ich war bereit dieses Opfer zu bringen, um zu erfahren, wie es ist, in Europa Fußball zu spielen.

Das heißt, Sie werden Ihrer Familie diesmal via Videokonferenz frohe Weihnachten wünschen?

Doan: Es spielt nicht wirklich eine Rolle, ob Weihnachten ist. Ich nehme regelmäßig Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Freunden in Japan auf. Manchmal achte ich noch nicht mal auf die Uhrzeit. Ich rufe sie einfach an, wenn mir danach ist. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich sie morgens um vier Uhr in Japan geweckt habe. Sie haben sich daran gewöhnt (lacht).

Inwiefern nimmt Corona Einfluss auf Ihr tägliches Leben in Bielefeld?

Doan: Corona hat mein Leben nicht wirklich verändert. Ich war nie der Typ, der groß ausgeht. Das war in den Niederlanden so und es ist auch jetzt in Bielefeld so. Der Unterschied ist bloß, dass aufgrund von Corona die Situation praktisch für alle gleich ist. Jeder lebt mehr oder weniger dasselbe Leben. Es klingt vielleicht komisch, aber es ist durchaus angenehm zu wissen, dass die Mitspieler ja ebenfalls nicht ausgehen können. So bin ich nicht der einzige, der zu Hause auf sich allein gestellt ist und fühle mich nicht außen vor.

Sie sind in Ihrer Heimat ein bekannter Werbeträger. Für welche Produkte geben Sie Ihr Gesicht und Ihren Namen her?

Doan: Im japanischen Fernsehen laufen vier verschiedene Fernsehwerbungen, in denen ich zu sehen bin. Ich habe einen Vertrag mit dem Sportartikelhersteller Puma, werbe im Rahmen des Olympiateams für einen Energy-Drink von Coca-Cola, für Visa und ich bin Teil der Ticketkampagne einer Zuggesellschaft, die die Olympischen Spiele sponsert. In den Zügen laufen Video-Spots, in denen ich zu sehen bin.

Ist das normal für einen 22 Jahre alten Fußballer in Japan, oder würden Sie über sich selbst sagen, dass Sie in Ihrer Heimat ein Star sind?

Doan: Ich würde nicht sagen, dass es normal ist, zumal ich bisher auch noch an keiner Weltmeisterschaft teilgenommen habe. Aber Olympia ist einfach ein riesiges Thema in Japan. Es gibt die Erwartung, dass die Fußballmannschaft zum ersten Mal Gold gewinnt. Ich spüre durchaus einen gewissen Druck, auch von Seiten meiner Werbepartner. Aber ich bin mir auch sicher, daraus zusätzliche Energie ziehen und die Erwartungen erfüllen zu können.

Glauben Sie denn, dass die Spiele stattfinden werden?

Doan: Ich glaube fest daran, Japan ist ein starkes, gut organisiertes Land. Wir sind fast 130 Millionen Menschen – gemessen daran ist die Zahl der Infizierten superniedrig. Zudem sind die Menschen sehr diszipliniert. Es liegt nun an mir, mein Spiel in Bielefeld weiter zu verbessern und meine Form dann mit Blick auf die Spiele zu konservieren, um die bestmögliche Performance zu liefern. Das war auch ein Grund für mich, nach Bielefeld zu wechseln – um Spielpraxis in einer Topliga zu bekommen und mich zu verbessern. Leider haben wir als Team noch nicht so viele Punkte gesammelt wie erhofft, aber ich genieße es dennoch, mich hier immer weiter zu steigern. Ich fokussiere mich zu einhundert Prozent auf Fußball.

Es heißt, dass Sie bei Auswärtsreisen ein Einzelzimmer belegen. Warum?

Doan: Ganz einfach: Ich bin sehr sensitiv und schlafe nicht gut, wenn jemand neben mir liegt. Ich brauche absolute Ruhe, um meine Topleistung bringen zu können. Und außerdem will ich ja niemanden stören, wenn ich nachts meine Leute in Japan anrufe (lacht).

Welche Interessen haben Sie außerhalb des Fußballs?

Doan: Ich interessiere mich sehr für Pferde. Pferderennen sind in Japan überaus populär (zeigt sein Handy, den Bildschirm ziert das Foto eines Jockeys).

Reiten Sie selbst?

Doan: Nein, ich bin noch nie geritten, möchte es aber ausprobieren, vielleicht hier in Bielefeld. Ich würde mir in Zukunft gern ein Pferd anschaffen, um es an Rennen teilnehmen zu lassen.

Nehmen Sie die Hilfe eines Sprachlehrers in Anspruch, um Deutsch zu lernen?

Doan: Ich weiß nicht, wo ich in der nächsten Saison spielen werde. Ich probiere in diesem Jahr, mein Englisch weiter zu verbessern. Wenn ich auch in der nächsten Saison in Deutschland spielen werde, würde ich natürlich versuchen, auch an meinem Deutsch zu arbeiten.

Sie sind bis zum Saisonende vom niederländischen Topklub PSV Eindhoven ausgeliehen, Arminia besitzt eine Kaufoption. Können Sie sich heute schon vorstellen, länger bei Arminia zu bleiben?

Doan: Ich versuche dieses Thema nicht an mich heranzulassen. Ich möchte wirklich, dass Arminia in der ersten Liga bleibt. Es ist mein großes Ziel, dem Klub dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Es wäre in meinen Augen allen Parteien gegenüber respektlos, jetzt schon darüber zu sprechen, wo ich in der nächsten Saison spielen könnte. Ich möchte mich voll auf die aktuelle Saison fokussieren und mich nicht ablenken lassen durch das, was in der Zukunft sein könnte.