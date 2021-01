Im Fußball-Bundesligaspiel zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach zählten der Däne und der Färinger nicht einmal mehr zum Aufgebot. Trainer Uwe Neuhaus erklärte am Freitag: „Ich habe bei Laursen durchaus die Hoffnung, dass er wieder zu alter Stärke zurückfindet.“ Und Edmundsson? „Er muss sich durchbeißen und vom Kopf her dagegen wehren, abgestempelt zu werden. Technisch und von der Position her ist er sicher einer unserer besseren Spieler. Ich werde ihm gerne helfen und ihn nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen.“

Nach Informationen dieser Zeitung würde der DSC bei einem entsprechenden Angebot jedoch beiden keine Steine in den Weg legen. Laursens Vertrag ist bis 2023 gültig, Edmundssons Kontrakt läuft im Juni aus.