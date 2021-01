Hoffenheim „definitiv“ mit Hoeneß gegen Arminia

Gelsenkirchen -

Konsterniert und nervös stand Sebastian Hoeneß nach der 0:4-Pleite der TSG 1899 Hoffenheim beim FC Schalke 04 vor den Kameras. Es war die höchste Niederlage des personell gebeutelten Trainer-Neulings in der Fußball-Bundesliga und die fünfte seiner Mannschaft in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld soll Hoeneß aber erneut auf der Bank sitzen.