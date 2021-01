Laut „Kicker“ wechselt Janni Serra von Holstein Kiel im Sommer ablösefrei zum DSC. Der 22-jährige Mittelstürmer hat bisher 71 Pflichtspiele für Kiel absolviert, in denen er 24 Tore und zehn Vorlagen verzeichnete. Am Mittwochabend verwandelte der 1,93 Meter große gebürtige Hannoveraner wie seine weiteren fünf Teamkollegen einen Elfmeter und kegelte mit den Kieler Störchen den FC Bayern München in der zweiten DFB-Pokalrunde sensationell aus dem Wettbewerb (8:7). Serra war im Sommer 2018 für 300.000 Euro von Borussia Dortmund II nach Kiel gewechselt. Für die deutsche U21 spielte er zwischen 2017 und 2019 insgesamt 16 Mal und erzielte zwei Treffer. Von Arminia-Seite hieß es zunächst, es würden grundsätzlich keine Namen kommentiert.