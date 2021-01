Am Ende der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga heißt am Samstag (15.30 Uhr, Schüco-Arena) der Gegner Eintracht Frankfurt. Trainer Uwe Neuhaus hat bereits angekündigt, dass personelle Veränderungen möglich seien.

Dass die zuletzt angeschlagen pausierenden Andreas Voglsammer und Manuel Prietl zurückkehren, sei aber nicht zu erwarten. „Ich denke nein“, antwortete Neuhaus auf eine entsprechende Frage.