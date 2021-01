Eine wichtige Partie für beide Fußball-Bundesligisten, daran besteht nicht der leiseste Zweifel.

„Man braucht nur auf die Tabelle zu sehen, dann ist alles gesagt“, meint Uwe Neuhaus. Der DSC-Trainer ergänzt: „Ich weiß nicht, wer mehr Druck hat. Wenn wir gewinnen sollten, liegen eine Menge Punkte zwischen beiden Teams.“

Sollten die Ostwestfalen nach dem Hinspiel (1:0) auch das Rückspiel für sich entscheiden, würde der Vorsprung auf Köln bereits fünf Zähler betragen. Sollte Bielefeld allerdings verlieren, zögen die Kölner in der Tabelle am DSC vorbei und würden den Kellerkontrahenten auf Relegationsrang 16 zurückdrängen. Auch DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bezeichnet die Partie gegen den direkten Konkurrenten in der jetzigen Phase als „extremst wichtig“.

Mit welchem Personal und in welchem System die Arminen den Kölnern begegnen wollen, mag Neuhaus im Vorfeld noch nicht verraten: „Ich denke, dass dieses Pokerspielchen noch bis zum Anpfiff weitergehen wird.“ Während Manuel Prietl nach auskurierter Verletzung wieder in den Kader und vielleicht sogar in die Startelf zurückkehren wird, will sich Neuhaus bei Andreas Voglsammer noch nicht festlegen. Der Trainer sagt, man dürfe nicht vergessen, dass Voglsammer seit dem ersten Mittelfußbruch am 31. Januar 2020 wenig Einsätze gehabt habe.

Offen ist auch noch, ob die Arminen bis zum Ende der Transferfrist am kommenden Montag noch einmal auf dem Spielermarkt tätig werden. „Es ist möglich, auch nach Montag noch Spieler in Länder abzugeben, in denen das Transferfenster später schließt“, sagt Arabi. „Sollte uns bis Montag keiner verlassen haben, schließen wir diese Akte also noch nicht zu 100 Prozent.“ Und auch dass die Arminen in diesem Winter noch einen Spieler dazuholen werden, seit laut Arabi möglich.

So könnten sie spielen

Köln: T. Horn - Jorge Meré, Bornauw, Czichos - Wolf, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda, Meyer - Dennis

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze (Prietl) - Hartel - Doan, Yabo - Cordova, Klos