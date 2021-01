Laut Verein besteht die vertragliche Möglichkeit einer festen Weiterverpflichtung. Arminias Cheftrainer Uwe Neuhaus verspricht sich von dem neuen Spieler eine Verstärkung der Offensive: „Masaya ist vom Spielertyp her ähnlich wie Ritsu Doan: Er sucht mit vielen kreativen Ideen den Weg nach vorne und hat dabei nicht nur im Abschluss, sondern auch bei der Vorbereitung seine Stärken. Mit ihm werden wir unsere Torgefahr weiter erhöhen“, sagte Neuhaus.

Okugawa hatte nach Auskunft des DSC für die Salzburger in 47 Spielen 14 Tore erzielte und acht Treffer vorbereitet. In der Saison 2018/19 war der Außenstürmer für die linke Offensivseite beim Zweitligisten Kieler SV Holstein am Ball und erzielte in 19 Partien fünf Tore.

„Mit Masaya haben wir einen sehr kreativen Spieler, der eine sehr gute Ausbildung in Salzburg durchlaufen hat, für uns gewinnen können. Er überzeugt nicht nur durch seine spielerischen Qualitäten, sondern auch durch seine Mentalität“, sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.