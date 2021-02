Der Niederländer absolvierte in der laufenden Saison elf Einsätze für Anderlecht und erzielte dabei einen Treffer. DSC-Trainer Uwe Neuhaus bescheinigt dem 23-Jährigen viel Potenzial: „Michel ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht haben in unserem Kader. Er kann als offensiver Mittelfeldspieler mehrere Positionen bekleiden und auch als zweite Spitze agieren. Mit Michel werden wir noch mehr Torgefahr entwickeln.“

Arminias Sportgeschäftsführer Samir Arabi: „Mit der Verpflichtung von Michel Vlap haben wir unsere Transferaktivitäten, was Neuzugänge betrifft, in diesem Winter abgeschlossen. Wir sind froh, dass wir ihn zu uns in die Bundesliga holen konnten und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann. Er verfügt als variabler Offensivspieler über ein gutes Positionsspiel, geschicktes Passspiel und einen guten Torabschluss.“