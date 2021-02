Und mittendrin tummeln sich die beiden Winter-Neuzugänge Michel Vlap (RSC Anderlecht, rechts) und Masaya Okugawa (RB Salzburg). Während Okugawas bisher letzter Pflichtspieleinsatz im Salzburg-Trikot bereits eineinhalb Monate zurückliegt, bestritt Vlap allein im Januar vier Ligapartien für Anderlecht (ein Tor). Sollten mit Blick auf das Bremen-Spiel gleich beide flexibel einsetzbaren Offensivkräfte in den Überlegungen von Trainer Uwe Neuhaus eine Rolle spielen, müssten nach der schwachen Partie zuletzt in Köln (1:3) wohl in erster Linie Reinhold Yabo, Marcel Hartel und Sven Schipplock um ihren Platz bangen.

Die Bremer stimmten sich am Dienstagabend mit einem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale über den Zweitligisten Greuther Fürth auf die Partie in Bielefeld ein.