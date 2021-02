Die Rückkehr des 29 Jahre alten Offensivakteurs in den Spieltagskader war von vielen bereits am vergangenen Wochenende für die Partie beim 1. FC Köln (1:3) erwartet worden. DSC-Trainer Uwe Neuhaus aber ließ den Angreifer zu Hause. Vor der wichtigen Begegnung mit den Bremern legte sich der 61 Jahre alte Coach diesmal nun fest. „Er wird dabei sein“, sagte Neuhaus. Ein Einsatz Voglsammers von Beginn an ist allerdings noch nicht zu erwarten.