Um 11.30 Uhr entschied die offizielle Platzkommission in Bielefeld mit dem Schiedsrichter-Team über eine mögliche Austragung. Zuvor hatten fleißige DSC-Mitarbeiter den Rasen in der Schüco-Arena von Schnee geräumt. Man werde „alles dafür tun, dass der Platz um 18 Uhr bespielbar ist“, so der Verein auf Twitter.

Gegen 12.45 Uhr kam die Bestätigung: Witterungsbedingt muss die Partie verlegt werden. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest und muss von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angesetzt werden.

Aufgrund des andauernden starken Schneefalls konnte zuvor bereits auch das Zweitliga-Spiel zwischen dem SCP07 und dem 1. FC Heidenheim nicht stattfinden. Nach einer zweiten Platzbegehung hat das Schiedsrichter-Gespann die Begegnung in Abstimmung mit der DFL Deutsche Fußball Liga abgesagt. Ein Nachholtermin wird in der nächsten Woche bekanntgegeben.

„Wir haben alles dafür getan, damit das Spiel stattfinden kann. Leider hat sich der Wintereinbruch als so hartnäckig erwiesen, dass die Partie abgesagt werden musste“, kommentiert Geschäftsführer Martin Hornberger die Entscheidung. Da es den ganzen Sonntag-Vormittag über bei Minustemperaturen kontinuierlich schneit, friert der neue Schnee auf dem Rasen fest und es bilden sich Eisplatten. Zudem fallen immer wieder Schnee und kleinere Eisplatten vom Stadiondach. Hinzu kommt, dass die farbigen Außenlinien innerhalb kurzer Zeit nicht mehr zu sehen sind.

„Die Gefahr für die Spieler ist zu groß. Darüber hinaus ist kein fairer Wettbewerb gegeben“, erklärt Hornberger. Er dankt insbesondere den Helfern aus der Haustechnik, dem Greenkeeping, der Geschäftsstelle sowie dem Nachwuchsleistungszentrum, angeführt durch die U21-Mannschaft und die Internatsspieler.

