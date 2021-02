Beinahe Weltpokalsiegerbesieger

Arminia Bielefeld verdient sich beim 3:3 in München einen Punkt

Arminia Bielefeld war dicht dran, den Weltpokalsieger zu besiegen. Doch am Ende reichte es nach einer 2:0-Pausenführung in einem großartigen Fußball-Bundesligaspiel beim Klubweltmeister FC Bayern München am Montagabend doch „nur“ zu einem 3:3.