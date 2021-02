Der 28-Jährige hatte auch in der Partie gegen den FC Bayern gefehlt. Die in dieser Woche etwas kürzere Pause wegen des Montagabendspiels in München dürfe für die Spieler grundsätzlich „kein Problem“ sein, sagte Neuhaus.

Insgesamt sei die Aufgabe gegen die formstarken Niedersachsen „mindestens genauso schwierig wie die am Montag“, so der Trainer. Das 3:3 gegen die Bayern gebe Selbstvertrauen, dieses könne aber auch schnell wieder weg sein. „Wichtig ist, dass wir weiterhin diszipliniert herangehen und das Selbstvertrauen und den Glauben verfestigen“, sagte Neuhaus.

Vor dem Rückspiel erklärt der Wolfsburger Maximilian Arnold, auch mit Blick auf die starke Leistung der Arminen beim 3:3 am Montag in München: „Wir haben Respekt. Der ist durch den Bielefelder Achtungserfolg aber nicht mehr geworden.“

VfL-Trainer Oliver Glasner sieht es genauso wie Arnold. „Der Respekt ist durch das 3:3 bei Bayern München nicht größer geworden. Der war vorher schon groß“, sagt der österreichische Coach und ergänzt: „Ich sehe keinen leichten Gegner in der Bundesliga. Ich bin nicht so blauäugig und lasse mich vom Tabellenplatz blenden.“

So könnten sie spielen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - X. Schlager, Arnold - R. Baku, Gerhardt, R. Steffen - Weghorst