Die Partie ist trotz der Klatsche als eine der stimmungsvollsten in die Arminia-Geschichte eingegangen. Damals war das Stadion ausverkauft, im Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) wird es wegen der Corona-Pandemie leer sein. „Wir waren damals völlig chancenlos. Und obwohl es schon 0:4 stand, sind wir in der letzten Viertelstunde trotzdem extremst gefeiert worden“, erinnert sich Sport-Geschäftsführer Samir Arabi an die Halbfinal-Partie gegen den späteren Pokalsieger (3:1 im Finale gegen Borussia Dortmund). „Das war der Hauch von Bundesliga, nach der sich alle gesehnt haben.“ Die außergewöhnliche Atmosphäre sei auch über Ostwestfalens Grenzen hinweg transportiert worden. Arabi: „Selbst die Wolfsburger waren beeindruckt. Das ist genau das, was man sich jetzt zurückwünscht und was der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt sehr gut tun würde.“