Baustein für Arminias Zukunft

Bielefeld -

Arminia Bielefeld baut an seiner Zukunft: Der Fußball-Bundesligist will dabei nicht nur in Spielerbeine, sondern vor allem auch in Steine investieren. Finanz-Geschäftsführer Markus Rejek kündigte im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT den Ausbau des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums an der Friedrich-Hagemann-Straße im Bielefelder Osten an.