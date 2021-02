BVB-Profis vor Rückkehr

Torwart Bürki dürfte damit wieder seinen Platz im Tor einnehmen. Marwin Hitz, der seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat, würde dann mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen müssen.

„Sie hatten eine gute Trainingswoche. Da sah bei allen ganz gut aus“, sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag über die Rückkehrer.

Damit wächst die Chance, dass der Dortmunder Coach in den folgenden schweren Partien im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (2. März), in der Bundesliga beim FC Bayern München (6. März) und in der Champions League gegen den FC Sevilla (9. März, Rückspiel) lediglich noch auf Axel Witsel und Manuel Akanji verzichten muss.

Nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Sevilla und dem 4:0 im folgenden Revierderby beim FC Schalke 04 wähnt sich der Bundesliga-Sechste im Aufwind. Terzic hofft, dass dieser Trend anhält: „Wir kümmern uns zunächst nur um das Spiel am Samstag. Die Bielefelder spielen sehr mutigen Fußball. Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein“, sagte der Trainer mit Verweis auf den starken Auftritt der Ostwestfalen Mitte Februar beim 3:3 in München.