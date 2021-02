Nach der 0:3 (0:0)-Niederlage am Samstag bei Borussia Dortmund droht der 61-Jährige seinen Job beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig zu verlieren. „Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll im Sinne des Klubs umzugehen. Die Geschäftsführung und die Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Sonntag. Eine Entscheidung über Neuhaus‘ Weiterbeschäftigung wird am Montag erwartet. Der Vertrag des Trainers ist bis 2022 gültig. Seit Beginn der Rückrunde holte der DSC, der Tabellenrang 16 belegt, aus fünf Spielen nur einen Punkt bei 5:17 Toren. Am Sonntag, 7. März empfangen die Ostwestfalen Union Berlin. Drei Tage später gastiert Werder Bremen zum Nachholspiel in der Schüco-Arena.