Der 1. FC Union Berlin bestreitet die letzte Partie des 24. Spieltages. Am Sonntag (18 Uhr/Sky) sind die Köpenicker zu Gast bei Aufsteiger Arminia Bielefeld . Im Hinspiel gelang dem Team von Union-Trainer Urs Fischer beim 5:0-Erfolg der bis heute höchste Bundesligasieg der Köpenicker seit dem Aufstieg 2019.

AUSGANGSLAGE: Union hat den Klassenerhalt praktisch sicher. Nach drei Spielen ohne Niederlage kann die Elf von Kapitän Christopher Trimmel weiterhin Richtung Europacupplätze blicken. Bielefeld schwebt dagegen in akuter Abstiegsgefahr. Nach fünf Begegnungen ohne Sieg wurde Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus vor diesem Spieltag durch Frank Kramer ersetzt.

PERSONAL: Stamm-Torwart Andreas Luthe kehrt nach überstandenen Knieproblemen ins Tor zurück. Loris Karius rückt dafür wieder auf die Bank. Wegen der Ausfälle der Linksverteidiger Christopher Lenz (muskuläre Probleme) und Niko Gießelmann (Schulterbruch) dürfte Julian Ryerson über die linke Außenbahn kommen. Im Angriff müssen Taiwo Awoniyi (Oberschenkelverletzung), Anthony Ujah (Knieprobleme) und Sheraldo Becker (Aufbautraining nach Sprunggelenksverletzung) weiter passen.

ZITAT: Trainer Urs Fischer: „Es ist nicht ganz so einfach, wenn es um den Gegner geht. Neuer Trainer – neue Ideen. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wir gedenken in etwa zu wissen, wie sie daherkommen. In erster Linie gilt es, auf uns zu schauen.“

BESONDERES: Der geschasste Bielefelder Trainer Uwe Neuhaus arbeitete von 2007 bis 2014 bei Union. Weiterhin im Arminia-Kader steht Unions Aufstiegsheld Marcel Hartel. Der Offensivmann saß in den jüngsten drei Partien aber nur auf der Bank.