Den Vereins-Angestellten auf der Tribüne fuhr der Schreck in die Glieder. In Andreas Voglsammer (für Sergio Cordova, 29. Minute) und Ritsu Doan (für Michel Vlap, 65.) hatte Trainer Frank Kramer zuvor ja schon zwei Wechsel vorgenommen. Vier weitere wären nun laut Regelwerk einer zu viel gewesen.

Der einwechselbereite Reinhold Yabo setzte sich schließlich wieder auf die Bank. Sven Schipplock, Nathan de Medina und Marcel Hartel kamen neu in die Partie. Was im Stadion und am Fernsehschirm anmutete wie eine Bainahe-Wechselpanne des neuen Arminia-Trainers, kommentierte Kramer später am Sky-Mikrofon recht humorvoll. „Wir haben gedacht, wir schaffen Überzahl“, meinte der gebürtige Memminger. Und in Wahrheit? „Die Wahrheit ist, dass wir drei Mal wechseln wollten. Aber als Cedric Brunner, der nicht für einen Wechsel vorgesehen war, plötzlich am Boden saß, haben wir den vierten Spieler dazugenommen und gewartet, ob Cedric weitermachen kann oder nicht. Wichtig ist ja nur, dass man die vier dann nicht alle gleichzeitig bringt.“

Auf Nachfrage, ob er nicht doch kurz davor gewesen sei, einen Fehler zu begehen, antwortete Kramer: „Fehler? Ich mache ständig Fehler. Aber mit zwölf Leuten zu spielen, den Fehler habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht.“

Über die plötzlich um sich greifende Aufregung auf der Tribüne meinte der 48-Jährige: „Das ist das Mitfiebern, das ist doch klar, das ist doch super, das will man doch so haben, dass alle wachsam sind und einen vielleicht auch mal auf einen Fehler hinweisen. Doch in dem Fall wussten wir nicht, ob Cedric weiterspielen kann und haben den Reinhold dazu gestellt. Aber sowas haben wir schon gerade noch im Griff.“

Später in der Pressekonferenz wurde Kramer noch einmal mit dem Thema konfrontiert. „Das ist nur professionell, auf alles vorbereitet zu sein. Bei uns hieß es: aus vier mach drei. Wir haben uns nicht verzählt“, betonte der DSC-Debütant.

Trotz der Einwechslungen passierte im Spiel nach vorn weiterhin wenig. Immerhin gelang es den Ostwestfalen aber, hinten die Null zu halten und zumindest den einen Punkt zu sichern.