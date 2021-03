Auf die Frage, ob er in Erinnerung an den 9. März 2020 ein wenig nostalgisch werde, sagte Arminias Sportgeschäftsführer Samir Arabi: „Ein wenig schon. Es war das letzte Spiel in Deutschland, das vor so einer Kulisse stattgefunden hat. Ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass uns das Thema Corona so lange beschäftigt.“ Zuschauer würden den Fußball eben ausmachen.

Zur Tatsache, dass RB Leipzig für die kommende Saison mit einer 30-prozentigen Auslastung plant, erklärte Arabi: „Wir hatten im Gegensatz zu anderen auch für die aktuelle Rückrunde ohne Zuschauer geplant, wir gehen da vorsichtiger an die Sache ran. Natürlich haben wir große Hoffnungen wegen der Impfungen.“