An diesem Mittwoch (18.30 Uhr/Sky), drei Tage nach dem 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin , spielen die Arminen gegen Werder Bremen. In der Nachholpartie, die am 7. Februar wegen des extremen Winterwetters ausgefallen war, könnte der Aufsteiger (19 Punkte) im Falle eines Heimsieges von Relegationsrang 16 auf Platz 15 klettern. Bei einem Erfolg mit vier Toren Differenz wäre sogar Platz 14 erreicht. Doch das ist höchst unwahrscheinlich. Kramer muss mit seinem Team daran arbeiten, erstmal überhaupt wieder ein Tor zu erzielen.