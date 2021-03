Darum beginnt Klos auf der Bank

Und das in einem so bedeutenden Spiel wie dem gegen die Bremer. Unter Kramer-Vorgänger Uwe Neuhaus war Angreifer Klos (drei Saisontore) stets gesetzt. Auch nach schwächeren Spielen hielt der Ex-Coach an ihm fest. Seinen Kapitän anzählen? Das kam Neuhaus nicht in den Sinn. Klos war Neuhaus‘ verlängerter Arm auf dem Platz. Und auch Kramer hatte nach seiner Inthronisierung vor gut einer Woche angekündigt, der Stürmer „soll und muss vorangehen.