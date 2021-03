Coach Kramer und die K-Frage

Die Lage, sagte Kramer nach dem ebenso bitteren wie unnötigen 0:2 am Mittwoch im Nachholspiel gegen Bremen, habe sich für die Bielefelder nicht verändert. Wie man es nimmt. Einerseits belegt der DSC weiterhin Relegationsrang 16. Andererseits haben die Ostwestfalen eine weitere Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, mit einem Sieg gegen einen schlagbaren Gegner ihre Ausgangslage im Abstiegskampf deutlich zu verbessern. Denn eines ist wohl klar: Es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn für die Ostwestfalen in den beiden folgenden Partien am Sonntag in Leverkusen und am darauf folgenden Freitag gegen Leipzig weitere Niederlagen folgen würden. Die sich anschließende Partie bei Verfolger Mainz 05 nimmt schon jetzt erkennbar die Konturen eines Abstiegs-Showdowns an. Es ist mehr als ärgerlich aus Sicht des DSC, dass er sich für seinen ansprechenden Vortrag in der ersten Halbzeit nicht mit dem Führungstor belohnte.