Am Sonntag (13.30 Uhr/Dazn) nimmt Arminia Bielefeld einen neuen Anlauf und will bei Bayer Leverkusen überraschen. „Natürlich waren wir nach dem Bremen-Spiel alle total enttäuscht. Aber wir wollen auf das Positive blicken und das war nicht so schwer zu finden. Wir müssen am Sonntag zubeißen, wenn es etwas abzuholen gibt.