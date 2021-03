An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Dazn) unternimmt Neu-Coach Frank Kramer – er löste den am 1. März entlassenen Uwe Neuhaus ab – den Versuch, in seinem dritten Spiel erstmals einen Sieg mit dem DSC zu holen. Allerdings würden wohl nicht viele auf einen Dreier der Arminen in Leverkusen wetten. Gleiches gilt für die Begegnung mit Leipzig am kommenden Freitag (20.30). Kramer ficht das natürlich nicht an, der 48-Jährige bleibt zuversichtlich. Aus den bisherigen beiden Partien (0:0 gegen Union Berlin und 0:2 gegen Werder Bremen im Nachholspiel am Mittwoch) könne man „viele positive Aspekte“ ziehen.