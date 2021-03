Das sagen die Beteiligten zum überraschenden Erfolg. Arminias Torwart Stefan Ortega Moreno: „Das ist die pure Erleichterung, mal wieder gewonnen zu haben. Nach der ganzen Scheiße, wie wir die letzten Wochen gespielt haben und was wir an Punkten geholt haben, ist es jetzt extreme Freunde. Vom Ballbesitz war es schon deutlich, aber wir sind deutlich mehr gelaufen. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir den Sieg verdient. Wir sind gut angelaufen, wir hatten gute Ballgewinne, wir waren gefährlich. Alles kann man nicht wegverteidigen in unserer Situation.