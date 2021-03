„Die Pandemie ist für alle dramatisch“

Alleine könne man „nicht verhindern, dass der DSC gut zwei Jahre nach seiner wirtschaftlichen Gesundung erneut zum Sanierungsfall wird“, heißt es in dem Schreiben weiter. Überraschend kommt das Hilfe-Gesuch des Fußball-Bundesligisten nicht. Bereits am 23. Februar hatte Arminias kaufmännischer Geschäftsführer Markus Rejek im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT selbst die Frage aufgeworfen, wie der Klub damit umgehen würde, „wenn wir alle Erlöse aus Dauerkarten zurückführen müssten? Und wenn wir zudem an all diejenigen Sponsoren komplett zurückzahlen müssten, die sogenannte Hospitality-, sprich Gastronomieplätze bezahlt haben? Diese Leistungen können wir momentan einfach nicht anbieten. Wenn wir beide Gruppen zu 100 Prozent bedienen müssten, dann würden uns sechs Millionen Euro fehlen.“ Aufgrund der Pandemie-Situation hatte der DSC in der laufenden Spielzeit erst zu einem Heimspiel Zuschauer begrüßen dürfen. Das war am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln, allerdings waren nur gut 5000 Fans zugelassen.