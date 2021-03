Wie alle seine Mitspieler hatte der Armine bis zuletzt alles gegeben. In der 76. Minute war Schluss für Lucoqui, der in den vergangenen neun Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen war und zuletzt am 12. Dezember in der Startelf gestanden hatte. Trainer Frank Kramer sagte: „Diese Truppe gibt ihr letztes Hemd für Arminia! Der Andi war schlicht am Limit. Er hat alles auf den Platz geworfen. Er hat relativ früh einen Krampf bekommen, der hat sich nicht gelöst. Irgendwann war der Akku leer.