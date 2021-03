Nach Angaben der Arminia wurde die Sperre für den Belgier auf zwei Pflichtspiele reduziert. Nachdem er am Sonntag beim 2:1 in Leverkusen pausierte, muss er nun noch beim Spiel gegen RB Leipzig aussetzen und ist danach beim Kellerduell in Mainz wieder spielberechtigt. De Medina hatte im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foulspiel und dem Einsatz des Videobeweises einen Platzverweis erhalten. Zunächst hatte Schiedsrichter Markus Schmidt nur auf Gelb entschieden.