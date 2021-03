Erst gewinnt der Innenverteidiger mit Arminia Bielefeld 2:1 bei Bayer Leverkusen . Und nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erhält der 23-Jährige die Bestätigung, dass er mit der deutschen Mannschaft an der U21-Europameisterschaft teilnehmen wird. Die Laune ist also blendend, „in erster Linie wegen der drei Punkte, die wir geholt haben“, sagt Pieper am Mittwoch. Schlag auf Schlag geht es weiter: am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) das Ligaheimspiel gegen RB Leipzig, am Sonntag die Reise zur U21 in Frankfurt und von da weiter nach Ungarn. Dort spielt die U21 von Trainer Stefan Kuntz ihre drei Vorrundenspiele der EM. Die Gegner sind Co-Gastgeber Ungarn (24. März), die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. Aber unser Ziel ist natürlich, die Endrunde zu erreichen“, sagt Pieper. Dafür reicht Gruppenplatz zwei.